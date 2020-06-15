Песков выступил с рекомендацией для москвичей касательно парада Победы

https://static.news.ru/photo/57d3ccfc-aefc-11ea-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к москвичам. Он порекомендовал им смотреть парад Победы по телевизору. По его словам, за трансляцию будет отвечать команда профессионалов, которая пользуется самыми современными технологиями.

В данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению, потому что огромная команда специалистов-телевизионщиков организует прямую трансляцию. Это фактически шедевр каждый раз, эта телетрансляция, — цитирует Пескова ТАСС.

Мы также рекомендуем использовать возможность увидеть парад во всех его составляющих. В частности, речь идёт о воздушной части, проходе военных соединений и прокате военной техники.

По телевизору это видно всё гораздо более красочно, — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал москвичам остаться дома во время проведения парада Победы. В 2020 году мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Парад пройдёт на Красной площади 24 июня.

Как информировал NEWS.ru, московские власти заявили о полной готовности к проведению мероприятия. Все ранее разосланные российской стороной приглашения остаются в силе.