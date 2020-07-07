Песков высоко оценил работу контрразведчиков в связи с делом Сафонова

https://static.news.ru/photo/e0805aae-c03e-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что российские контрразведчики выполняют работу очень качественно. Об этом он заявил, комментируя задержания советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафонова. Его подозревают в государственной измене.

К сожалению, такие обвинения озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно, — заявил представитель Кремля журналистам.

Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря связано ли уголовное дело с нынешней работой Сафонова в «Роскосмосе». Песков ответил, что не осведомлён о деталях произошедшего и не может предоставить какой-либо информации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что задержание Сафонова никоим образом не связано с его прошлой журналистской деятельностью. Песков также подчеркнул, что нет никакой необходимости ставить в известность обо всех нюансах контрразведки президента РФ Владимира Путина.

Уголовное дело в отношении Сафонова возбуждено по статье «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В «Роскосмосе» заявили, что уголовное дело не связано с его работой в должности советника Дмитрия Рогозина.

До прихода в «Роскосмос» Сафонов работал журналистом в изданиях «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» (написана в соавторстве) от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей поколения 4++ Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. После выхода материала журналиста вызывали в ФСБ на профилактическую беседу.

NEWS.ru писал, что уголовное дело Сафонова засекречено. По версии ФСБ, он сотрудничал с одной из спецслужб НАТО.