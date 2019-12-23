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В Кремле не видят смысла сужать формат пресс-конференции президента России Владимира Путина, запрещая журналистам передавать подарки (чаще всего — книги) главе государства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь национального лидера РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формат пресс-конференции свидетельствует о полной открытости президента. И если кто-то хочет что-то подарить Путину, как отмечает Песков, в Кремле не могут это комментировать.

Для нас главное, что президенту ставятся любые конкретные вопросы, на что президент даёт свои открытые ответы, — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что не манипулирует представителями СМИ во время своей пресс-конференции. По его словам, в ходе мероприятия обсуждаются вопросы, важные для граждан страны.

Он считает важным услышать мнение журналистов, так как они близко общаются с людьми.