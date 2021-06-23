Песков высказался о вероятности нового локдауна в России

Вопрос о введении нового локдауна на федеральном уровне не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Что касается регионов, то, по словам Пескова, соответствующее решение должно приниматься местными властями в рамках особых полномочий. Именно они определяют, какие меры необходимы в существующей ситуации.

Мы не располагаем информацией [о том], что кто-то обсуждает полный локдаун, — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил , что ему неизвестно об обсуждении вопроса полного локдауна в каком-то из регионов.

Песков также подчеркнул, что производство вакцин от коронавируса в России очень жёстко контролируется. Нехватка препаратов в отдельных регионах может возникать из-за повышения спроса и логистических трудностей.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столица так и будет «прыгать от локдауна к локдауну» до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, предположил, что из-за ситуации с коронавирусом в Москве может быть приостановлена работа метро. По его словам, в столице «просто катастрофа» с местами для больных.