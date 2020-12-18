Песков: никто никогда не будет делать специальную вакцину для Путина

https://static.news.ru/photo/88a858e4-4127-11eb-91bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У президента РФ Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первое лицо государства пользуется теми же прививками и теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны. Никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет, — рассказал представитель Кремля в эфире радио «Комсомольская правда».

Накануне на своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

Глава государства добавил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Об этом говорят не только отечественные специалисты, но и зарубежные. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не вакцинироваться.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.