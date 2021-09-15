Песков высказался о ситуации с нелегальными мигрантами в России

Проблема нехватки рабочих-мигрантов затрагивает многие сегменты российской экономики и правительство озабочено этим вопросом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин не давал особых распоряжений по миграционному вопросу, однако меры в отношении нелегально пребывающих на территории страны рабочих должны приниматься на постоянной основе. Слова Пескова передаёт РИА Новости.

Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим. Это первое. Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе, — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что в ситуации с мигрантами приоритетом является законность их прибытия и проживания на территории России. Также он упомянул, что президент Владимир Путин не давал каких-либо особых указаний или распоряжений на федеральном уровне по вопросу мигрантов, так как «это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах».

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