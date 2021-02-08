Песков высказался о решении судьи оштрафовать немого за участие в протестах

https://static.news.ru/photo/b0207154-69f4-11eb-905a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_spb

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, с чем было связано решение судьи оштрафовать глухонемого мужчину за выкрикивание лозунгов на акции протестов 31 января в Санкт-Петербурге.

В данном случае точно не знаю, что было с судьёй. Но в этом конкретном случае есть смысл в установленных законом рамках оспорить это решение суда, если сроки ещё не прошли, — сказал Песков на брифинге журналистам.

Ранее стало известно, что инвалид III группы по слуху Евгений Агафонов был оштрафован Красносельским районным судом Санкт-Петербурга на пять тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального. По словам адвоката Сергея Локтева, правоохранители указали, что глухонемой мужчина в ходе акции вместе с другими протестующими скандировал лозунги.

Сам Агафонов сообщил, что в день акции он просто шёл в магазин и о протестах ничего не знал, равно как не слышал, в силу инвалидности, призывов полицейских прекратить выступления. Когда людей начали задерживать, мужчина показал правоохранителям жестом, что он не слышит. Несмотря на это, он провёл в полицейском участке девять часов. Сурдопереводчик ему предоставлен не был, писал NEWS.ru.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.