Песков высказался о краже денег у сидевшего с Путиным ветерана

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Попов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Размер средней пенсии в России должен составлять не менее двух прожиточных минимумов. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает «Радио 1».

Средняя пенсия должна быть на уровне двух — двух с половиной прожиточных минимумов, — сказал сенатор. Он напомнил, что в основе любой пенсии лежит зарплата. Проблема состоит в том, что...