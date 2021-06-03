Песков высказался о краже денег у сидевшего с Путиным ветерана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал кражу сбережений у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который на параде Победы сидел рядом с президентом Владимиром Путиным. Ситуацию он назвал чудовищной, сообщает РИА Новости.
Конечно, хочется верить, что всё-таки этих подонков найдут, — сказал пресс-секретарь главы государства.
Пенсионер обратился в полицию в конце мая. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил 96-летнего мужчину снять сбережения с банковского счёта и передать другому человеку. По его словам, это якобы необходимо для поимки мошенника.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует главк МВД по Москве.
Ранее сообщалось, что в столице у 80-летней пенсионерки с банковского счёта украли 1,5 млн рублей. Злоумышленницей оказалась лжесотрудница социальных служб.