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Песков высказался о краже денег у сидевшего с Путиным ветерана

14:02, 03 июня 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал кражу сбережений у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который на параде Победы сидел рядом с президентом Владимиром Путиным. Ситуацию он назвал чудовищной, сообщает РИА Новости.

Конечно, хочется верить, что всё-таки этих подонков найдут, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Пенсионер обратился в полицию в конце мая. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил 96-летнего мужчину снять сбережения с банковского счёта и передать другому человеку. По его словам, это якобы необходимо для поимки мошенника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует главк МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что в столице у 80-летней пенсионерки с банковского счёта украли 1,5 млн рублей. Злоумышленницей оказалась лжесотрудница социальных служб.

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