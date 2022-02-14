Песков: врачи делают всё необходимое для выздоровления лидеров КПРФ и ЛДПР

В Кремле желают здоровья и скорейшего возвращения в строй лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что не слышал официальных заявлений об угрозе жизни для этих политиков. Жириновский находится в ЦКБ с 2 февраля, у него диагностирован коронавирус. Зюганов поступил в эту же клинику с признаками ОРВИ 11 февраля.

Действительно, мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают свою работу, наши врачи делают её превосходно, тьфу-тьфу. Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову. Скорейшего возвращения в строй, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что представители ЛДПР обратились в полицию из-за распространения ложной информации о смерти Жириновского. Первый замруководителя центрального аппарата партии Сергей Каргинов передал правоохранительным органам данные обо всех звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложные сведения. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку», он взаимодействует с членами партии и отдаёт распоряжения.

По данным Минздрава РФ, состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное, политик продолжает получать необходимую медицинскую помощь.

Как сообщил лидер КПРФ, он решил госпитализироваться в профилактических целях на фоне хронических заболеваний после повышения температуры 11 февраля. По его словам, врачам удалось оперативно сбить температуру и больше она не поднималась. Коммунист охарактеризовал своё состояние как «рабочее».