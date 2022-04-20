«По зову сердца»: Песков восхитился поддержавшими спецоперацию артистами

Президент России Владимир Путин знает о существовании артистов, которые поддерживают военных РФ и выступают с благотворительными концертами в зонах боевых действий и в госпиталях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие люди достойны восхищения, и в Кремле признательны им за поддержку российских войск.

Главное, что они делают это по зову сердца, продолжая собственно славные традиции, которые всегда были в нашей стране, — сказал представитель Кремля.

Ранее режиссёр и актёр Никита Михалков жёстко раскритиковал ведущих Ивана Урганта и Максима Галкина за показной патриотизм. В эфире нового выпуска авторской программы «Бесогон ТВ» режиссёр заявил, что патриоты они только на словах, тогда как поступки их говорят об обратном.

В качестве другого примера он привёл Григория Лепса, который, по словам Михалкова, не стыдится выступать перед беженцами и ранеными, тогда как Галкин «во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует своё турне». Михалков заявил, что в свете последних событий зрители уже не только не ждут возвращения самих ведущих, но и надеются на невозвращение их передач — «Вечернего Урганта» и «Лучше всех!».