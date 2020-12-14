Песков: введение карантина на новогодние праздники в России не планируется

https://static.news.ru/photo/077d40fe-3e07-11eb-afe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о введении жёсткого карантина на новогодние праздники в России по западному сценарию не рассматривается.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что власти РФ обсуждают возможность введения жёстких мер на новогодние каникулы по примеру Запада.

Песков также уже отмечал, что вводить в стране новый локдаун правительство по-прежнему не планирует. По его словам, в России действительно на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос уровень смертности, но эта тенденция является общемировой.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в период новогодних праздников комендантский час в столице вводить не будут, кроме этого, не станут ограничивать продажу алкоголя.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры в городе для сдерживания коронавируса только в том случае, если система здравоохранения не будет справляться с притоком новых пациентов. При этом Собянин подчеркнул, что у Москвы ещё остаётся «большой запас прочности» в борьбе с пандемией коронавируса.

По последним данным, жертвами коронавируса за прошедшие сутки в стране стали 450 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло 47 391. Вылечились за минувшие 24 часа 18 562 человека. В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 2 124 797 случаев выздоровления граждан с коронавирусом при 2 681 256 заболевших.