Песков: власти решают проблему с дефицитом лекарств для COVID-пациентов

https://static.news.ru/photo/5311a782-24c9-11eb-92e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которая возникла в ряде регионов. По его словам, власти решают возникшую проблему.

Мы знаем, что в определённых регионах дефицит возник, это недопустимо. Правительство прикладывает очень энергичные усилия с тем, чтобы этого не допускать, — цитирует Пескова ТАСС.

Журналисты спросили у него о возможных ограничительных мерах на федеральном уровне. Представитель Кремля подчеркнул, что главы регионов вводят необходимые ограничения в зависимости от ситуации с коронавирусом, поскольку обладают особыми полномочиями, предоставленными весной, в начале пандемии. Правительственный штаб ввёл специальные меры контроля ситуации.

Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах с тем, чтобы избежать дефицита, — пояснил Песков.

Как писал NEWS.ru, с 9 ноября на портале госуслуг стал доступен сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты. Полученная информация будет направляться руководителю органа управления здравоохранения региона, а также поступать в Минздрав России.

Ранее аптеки в России заявили, что практически исчерпали запас лекарств. Многие граждане жалуются на отсутствие в продаже противовирусных препаратов, антибиотиков и даже простых антибактериальных средств. Дефицит возник в ряде регионов. 2 ноября правительство РФ выпустило постановление об упрощении маркировки препаратов, однако оно пока не привело к улучшению ситуации.