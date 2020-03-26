https://static.news.ru/photo/460cf3b6-6e85-11ea-8ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство страны использует все инструменты для поддержки граждан РФ в условиях кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При необходимости, естественно, государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна, — приводит слова чиновника ТАСС.

Он добавил, что власти собираются помочь всем жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чиновник также выразил несогласие с мнением, что переход на удалённую работу оказывает негативное влияние на эффективность труда госслужащих.

Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), получат новосибирский центр «Вектор», институт «Микроб» и лаборатории Роспотребнадзора.

Деньги предназначены для разработки вакцины от COVID-19 и эффективных методов лечения, а также на тестирование граждан. Премьер поручил министру финансов Антону Силуанову взять под контроль расходование средств.