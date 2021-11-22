Песков: включение вакцины от ковида в нацкалендарь прививок не обсуждается

Включение вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок пока не обсуждается, это мнение специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок, Песков уточнил , что президент России обсуждал в ходе свободной беседы темы, связанные с вакцинацией и эффективностью прививок.

В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается, но вместе с тем имеются определённые мнения специалистов на этот счёт, — сообщил Песков.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что законопроект о внесении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок Госдума может рассмотреть до конца 2021 года. Главная цель, которую он преследует, — определить порядок финансирования вакцинации, которая после принятия новых норм станет финансироваться из федерального бюджета.

Кроме того, если законопроект примут, вакцинация станет обязательной для некоторых групп граждан, включая медиков, учителей и работников торговли. Для остальных она останется добровольной.