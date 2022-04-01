Песков: весенний призыв не имеет отношения к операции на Украине

Весенний призыв в ряды российской армии никак не связан с проведением спецоперации на Украине. Военнослужащие-срочники в ней задействуются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Что касается нового призыва, то мы с вами уже слышали заявление наших военных о том, что никоим образом это не может иметь какого-то отношения к военной спецоперации на Украине. Срочники туда не направляются, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в Минобороны России заявили о выявлении нескольких фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что практически все они вывезены в Россию. Он добавил, что несколько солдат-срочников попали в плен и предпринимаются действия для их освобождения.

Президент России Владимир Путин поручил выяснить, каким образом в составе военного контингента, принимающего участие в спецоперации на Украине, появились солдаты-срочники. Он также категорически потребовал исключить подобные случаи впредь.

Позднее Песков рассказал, что пока военная прокуратура не представила результаты расследования случаев отправки срочников на Украину. Он подчеркнул, что такая серьёзная работа требует времени.