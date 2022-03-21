Песков: важно сделать Украину более сговорчивой

Россия признательна всем странам, предлагающим посредничеcтво на переговорах с Киевом, заявил пресс-cекретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, важно не просто выбрать место для встречи сторон, а сделать Украину «более сговорчивой», передаёт ТАСС.

Действительно, здесь кто может, должен использовать своё влияние на Киев, чтобы сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным на этих переговорах, — заявил он.

Песков выразил признательность всем странам, которые изъявляют желание помочь организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он добавил, что выбор места для гипотетической встречи лидеров государств — это вторичный вопрос.

Ранее Зеленский предположил, что подходящим местом для проведения переговоров Украины с Россией может стать Иерусалим. Кроме того, в интервью телеканалу CNN он отметил, что провал переговоров с президентом РФ может привести к третьей мировой войне.

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Путин и Зеленский смогут встретиться только в том случае, если они подтвердят согласованный переговорными командами и профильными ведомствами документ между странами. По его словам, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.