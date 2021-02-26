Песков: вакцины от коронавируса в России хватит на всех

https://static.news.ru/photo/89f50e62-7819-11eb-861f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нет недостатка вакцин от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение».

Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться. И как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут так же увеличиваться производственные мощности, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что на данный момент в этом плане «процесс достаточно гармоничный», а темпы вакцинации «соответствуют периоду».

По данным Минздрава, прививки от COVID-19 сделали уже около 4 млн человек, около половины из них получили уже обе дозы препарата.

Общероссийская вакцинация началась 18 января. Граждан прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной «Спутник V».

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, главный эпидемиолог ведомства Николай Брико предупредил, что после летнего снижения заболеваемости в осенне-зимний период возможен новый рост числа заражений.