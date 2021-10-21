Песков: в России нет «коврового» объявления организаций иноагентами

В России нет «коврового» объявления организаций иностранными агентами, статус можно оспорить через суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Накануне Владимир Путин признал наличие размытых критериев в действующем законодательстве об иноагентах и пообещал изучить ситуацию.

Никаких ковровых объявлений нет.<...> Существует судебный вариант оспорить это решение, — сказал Песков.

21 октября, выступая на Валдайском форуме, президент Владимир Путин отметил, что в законе об иностранных агентах есть размытые критерии. Он пообещал ещё раз изучить возникшую ситуацию. Путин также сообщил, что на нормы об иноагентах ему жаловались знакомые. Вопрос поднимался и на Совете по правам человека. По словам президента РФ, он регулярно поручает администрации и Госдуме возвращаться к этим нормам, совершенствовать их и не злоупотреблять.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов в ходе Валдайского форума пожаловался Владимиру Путину на закон об иностранных агентах. Он призвал главу государства обсудить эту тему с руководителями СМИ. Как заявил Муратов, нормы касаются не только десятков журналистов и правозащитников, включённых в реестр, но и «сотен, тысяч, миллионов людей», которые читали этих журналистов.