https://static.news.ru/photo/cd6a877a-63cb-11ea-96c8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал распространение коронавируса. Он заявил, что в Кремле наблюдают за происходящим.

Об этом он рассказал журналистам РИА Новости.

Внимательно следим за развитием ситуации, — отметил представитель Кремля.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысяч человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

К вечеру 11 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 28 человек. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о восьми новых случаях за последние сутки. Согласно заявлению, шесть новых случаев инфицирования приходятся на Москву, один из заражённых — ребёнок. 25 из 28 больных являются гражданами РФ, прибывшими из Италии, двое — гражданами Китая, ещё один инфицированный является итальянским гражданином. Трое человек уже излечились от COVID-19, писал NEWS.ru.