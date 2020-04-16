Песков: в Кремле рассматривают различные варианты проведения парада Победы

https://static.news.ru/photo/ea2091f6-7fd8-11ea-b8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь ответил на вопрос журналистов о возможности переноса парада Победы.

По его словам, когда президент России Владимир Путин примет какое-либо решение, то он об этом сообщит.

Давайте дождёмся, когда президент объявит о своём решении, — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что в настоящий момент нет какой-либо артикулированной позиции по этому вопросу.

Ранее РБК сообщал со ссылкой на свои источники, что власти перенесут парад Победы из-за эпидемии коронавируса. Якобы о другой дате проведения мероприятия будет объявлено на совещании президента с членами Совбеза.

NEWS.ru писал, что ветеранские организации обратились в Кремль с просьбой перенести проведение парада Победы на другую дату в связи с пандемией коронавируса. Они попросили Путина принять «сложное, но справедливое решение».

В России зарегистрировано 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 выздоровели. Умерли 232 человека. В Москве 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевших, 1394 выздоровели, 113 умерли.