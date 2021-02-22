Песков: в Кремле не обсуждают отмену призыва в армию

https://static.news.ru/photo/8cf5c78e-7682-11eb-894e-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российские власти пока не обсуждают возможность отмены призыва в армию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обязательная военная служба остаётся конституционной обязанностью граждан страны.

Поэтому здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации, — отметил он в ответ на вопрос, обсуждается ли переход России на исключительно контрактную службу в армии и как в целом расценивается система обязательной военной службы.

Представитель Кремля добавил, что переговоры о том, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведутся, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство России одобрило изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», включающие положения о расширении порядка досрочного увольнения и освобождении от призыва по состоянию здоровья.