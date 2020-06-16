Песков заверил в безопасности голосования по Конституции на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8de53c8-afbb-11ea-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле уверены, что во время голосования по поправкам в Конституцию России будут приняты все необходимые меры безопасности, связанные с недопущением распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЦИК работает в очень тесном сотрудничестве с ведомством Анны Поповой. Одним из приоритетов остаётся забота о здоровье и безопасности людей — тех, кто приходит на голосование, и тех, кто организует голосование. Никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Чтобы люди не заразились коронавирусной инфекцией, Центризбирком разработал специальные рекомендации для участников голосования. В частности, граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, пройти температурный контроль и использовать индивидуальную ручку.

Кроме того, на местах проведения голосования желательно находиться не более 15 минут, а также быть в маске и перчатках. В помещениях для голосования запрещается употребление пищи и напитков, рукопожатия и другие физические контакты. Рекомендации были согласованы председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и утверждены главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Москвичи имеют возможность исполнить свой гражданский долг дистанционно. Жители столицы смогут начать участвовать в электронном голосовании по Конституции на портале 2020og.ru 25 июня в 10:00. Отдать свой голос можно будет до 20:00 30 июня. По поправкам смогут дистанционно проголосовать ещё в одном регионе России — в Нижегородской области.

Всего заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подали сотни тысяч человек. Зарегистрироваться на участие в голосовании можно на двух порталах: сайте госуслуг и сайте мэра Москвы (mos.ru) до 14:00 21 июня. Принять участие в онлайн-голосовании по поправкам может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий постоянную регистрацию в Москве.

Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды, писал NEWS.ru.