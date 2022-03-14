Песков усомнился в возможности работы Meta в России в будущем

Компания Марка Цукерберга Meta, в которую входят соцсети Facebook и Instagram, вряд ли сможет продолжить работу в России в будущем, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По мнению представителя Кремля, американская компания «заигралась с манипулированием».

Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, <...> но при этом она косвенно признаёт, что всё-таки речь идёт о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то ещё недопустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием, — сказал Песков.

С 14 марта Роскомнадзор запретил доступ к социальной сети Instagram. Поводом послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах». По мнению Роскомнадзора, блокировка Instagram обеспечит психологическое здоровье россиян, которые подвергаются травле и оскорблениям в соцсети.

Позднее вице-глава Meta Ник Клегг заявил, что корпорация ввела запрет на публикации в Facebook и Instagram, в которых есть призывы к убийству государственных лидеров. Он добавил, что руководство соцсетей не поддерживает проявление русофобии.