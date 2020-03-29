https://static.news.ru/photo/8160a09c-71ab-11ea-a441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перешёл на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса в стране.

Чиновник впервые дал дистанционное интервью программе «Москва. Кремль. Путин», с корреспондентами которой он обычно всегда общался лично, сообщают «Вести.ру».

Журналисты программы сообщили, что во время беседы на столе Пескова кроме записной книжки, телефона и семейных фотографий можно было заметить градусник, бутылочку с антисептиком и папку с материалами по коронавирусу.

Ранее NEWS.ru писал, что первичное тестирование выявило сотрудников администрации президента России с признаками заражения коронавирусом. Речь идёт об одном или двух чиновниках.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.