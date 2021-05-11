Песков: случившееся в Казани повлияет на позицию Госдумы по обороту оружия

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Трагедия в Казани повлияет на позицию депутатов при рассмотрении во втором чтении проекта об ужесточении оборота оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Безусловно, произошедшее не может не повлиять на ход обсуждения во втором чтении этого законопроекта как минимум, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что после первого чтения депутаты были склонны идти по пути смягчения законодательства в данной области.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии незамедлительно проработать ужесточение правил оборота оружия. Новые правила примут с учётом вида оружия, которое использовал стрелок в Татарстане.