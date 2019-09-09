https://static.news.ru/photo/e05e0722-d2ed-11e9-8daa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос внешнего вмешательства в российские выборы рассмотрит специальная комиссия.

По его словам, правительство рассчитывает на «абсолютно непредвзятое» расследование.

Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, — отметил он.

Песков добавил, что перед тем, как делать какие-либо выводы, нужно дождаться итогов расследования, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube в единый день голосования в РФ. Ранее ведомство предупреждало компании о недопустимости распространения политической рекламы 7 и 8 сентября 2019 года в связи с проведением выборов.