Песков сообщил об отмене его брифингов из-за пресс-конференции Путина

https://static.news.ru/photo/29bfb4be-3ecd-11eb-8b00-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни не будет проводить брифинги для журналистов из-за подготовки к большой пресс-конференции Владимира Путина.

Брифинги проходят ежедневно по будням в формате конференц-коллов.

Готовимся к пресс-конференции, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ежегодная большая пресс-конференция российского лидера намечена на 17 декабря, она начнётся в полдень по московскому времени. Российские телеканалы заложили в эфире на этот диалог три часа. Пресс-секретарь президента анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным.

Журналистов на предстоящей пресс-конференции рассадят с учётом санитарных требований. В московском Центре международной торговли предполагается разместить 247 человек. Особые условия связаны с пандемией коронавируса. Из-за неё же разговор будет проходить в новом формате.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков отменил ежедневное общение с журналистами. Представители СМИ собирались задать ему вопросы о расследовании политика Алексея Навального о секретной группе убийц в ФСБ.