Песков сообщил об эффективной борьбе с коррупцией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России всё эффективнее борются с коррупцией. Это подтверждают недавние задержания правоохранителей в регионах России. Об этом сообщил ТАСС.

Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается, — ответил Песков на предположение журналистов об укреплении руководства МВД после коррупционного скандала в ГИБДД Ставрополья.

То, что коррупционные преступления раскрыли правоохранительные органы, а не общественность, Песков назвал подтверждением того, что ведётся борьба с коррупцией.

Ранее начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова заключили под стражу на два месяца по делу о взятках на 19 млн рублей. Такое решение вынес Ессентукский городской суд.