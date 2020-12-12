Песков сообщил о смерти «голоса» Кремля и парадов Хорошевцева

https://static.news.ru/photo/2c222d5c-3d3f-11eb-8b00-fa163e074e61_660.jpg Евгений Хорошевцев Фото: facebook.com/marina.balysh

Скончался «голос» Кремля и парадов, диктор и ученик легендарного Юрия Левитана Евгений Хорошевцев. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ушедший был народным артистом России. Свои соболезнования родным и близким Хорошевцева выразил президент страны Владимир Путин, подчеркнул пресс-секретарь национального лидера.

Евгений Александрович был народным артистом РФ, «голосом» Кремля, учеником Левитана. Именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Хорошевцев родился в 1944 году. В 24 года он стал диктором Всесоюзного радио. Евгений Александрович был ведущим демонстраций на 1 мая и 7 ноября. Он работал в паре с Юрием Левитаном.

В 1996–1997 годах Хорошевцев был генеральным директором общероссийского «Радио 1», а в 2000 году стал диктором протокольных мероприятий президента.

Как ранее передавал NEWS.ru, соболезнования жене народного артиста РСФСР Валентина Гафта Ольге Остроумовой выразил российский президент Владимир Путин. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Актёр театра и кино скончался в субботу на 86-м году жизни.