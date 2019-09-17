https://static.news.ru/photo/7a5bd1cc-d935-11e9-a72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 сентября сообщил журналистам, что Следственный комитет продолжает проверку по делу журналиста Ивана Голунова, однако в настоящее время результатов нет.

Я могу сказать только, что действительно в Следственном комитете ведётся служебная проверка. Пока результатов нет, — приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Как ранее сообщал News.ru, журналиста Ивана Голунова задержали 7 июня на Цветном бульваре в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования журналиста уже через четыре дня.

В связи с указанным делом с должностей были сняты два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

Также к дисциплинарной ответственности после дела журналиста был привлечён начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Позже Голунов был награждён премией «Камертон», учреждённой Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.