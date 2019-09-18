https://static.news.ru/photo/58a6d5c8-da01-11e9-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства получает доклады обо всех резонансных делах, но не может оказывать влияния на судебные решения. Так Песков прокомментировал дело актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии за насилие по отношению к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной протестной акции.

Президент, безусловно, в курсе, он получает информацию о резонансных делах. Но президент не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно, — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента считает, что Путин не смотрел видео задержания Устинова на митинге, так как «это не прерогатива президента — разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами».

Как писал News.ru, адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков обжаловал приговор Тверского суда. Дата рассмотрения пока не назначена. По версии следствия, молодой человек принимал участие в несогласованной акции 3 августа, а при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Обвиняемый вину не признал, сказав, что в митинге не участвовал, а просто проходил мимо. 16 сентября Тверской суд признал Устинова виновным и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.