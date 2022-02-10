Песков: Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле в курсе ситуации с госпитализацией лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и желают ему здоровья, пишет ТАСС. Политик был помещён в больницу 9 февраля.

Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Президент Путин в курсе и, конечно же, присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления, — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Жириновский госпитализирован в больницу с 75% поражения лёгких, он находится в критическом состоянии и подключён к аппарату ИВЛ. Позже Минздрав уточнил, что состояние лидера ЛДПР стабильное и ему оказывается вся необходимая помощь, информацию о подключении к ИВЛ опровергли.

В партии уверяют, что лидер ЛДПР чувствует себя хорошо и продолжает работать. Жириновского госпитализировали в больницу с новой коронавирусной инфекцией ещё 2 февраля, но известно об этом стало только в в среду, 9 февраля. У политика выявлен «омикрон»-штамм, о чём официально заявила пресс-служба Минздрава.

Вирусолог Виталий Зверев заявил, что глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский сгубил свой иммунитет, привившись от коронавируса восемь раз. Повторными прививками не нужно увлекаться, они влияют на иммунную систему.