https://static.news.ru/photo/a847712e-1cc7-11ea-a593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо планах по изменению Конституции РФ. Результаты опроса Фонда общественного мнения, согласно которым 68% респондентов выступили за внесение поправок в основной закон страны, представитель Кремля комментировать не стал, так как ему не известны «детали этого опроса».

О каких-то планах я ничего не могу сказать, мне не известно о таких планах, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, больше половины россиян уверены, что в Конституцию РФ нужно внести поправки. Самыми популярными стали поправки, которые бы улучшали социальную политику в стране (6%), а также изменения, способные повысить уровень жизни граждан (5%). На вопрос о том, хорошей или плохой является Конституция, положительный вариант выбрали 54% респондентов, отрицательный — 22%. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек из 53 регионов РФ.