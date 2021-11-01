Песков: ситуация с коронавирусом легче не становится

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

План властей Москвы отказаться от использования труда мигрантов на стройках вряд ли дойдёт до реализации. Сейчас сложилась напряжённая ситуация вокруг приезжих — произошли массовые драки, было совершено несколько резонансных преступлений. По этой причине есть запрос со стороны общества на уменьшение количества мигрантов, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Мне кажется, всё равно экономические методы на регулирование рынка у нас работают так, что вряд ли будет серьёзное сокращение. На данном этапе я не вижу этот законопроект как реальный, —...