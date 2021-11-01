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Песков: ситуация с коронавирусом легче не становится

12:29, 01 ноября 2021
Песков: ситуация с коронавирусом легче не становится Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Ситуация с коронавирусом в России легче не становится. Койки в больницах заполнены, на плечи врачей легла чрезвычайная нагрузка, при этом они демонстрируют геройство, приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 

Ситуация непростая. Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит, — заявил он. 

Песков напомнил, что для врачей, работающих в «красных зонах», действует система выплат и другой поддержки. Пресс-секретарь отметил, что они подвергаются чрезвычайной физической и эмоциональной нагрузке. 

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