https://static.news.ru/photo/db041166-5dff-11ea-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Москве в связи с распространением коронавируса не осложнялась.

В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом, — сказал представитель Кремля.

29 февраля в столицу из Италии вернулся россиянин. Медики обнаружили у него коронавирус. Мужчина находится на лечении в инфекционной больнице. Выяснилось, что он контактировал более чем с сотней людей. Все они были установлены и находятся под наблюдением врачей.

По данным на 4 марта, в мире коронавирусом заразились более 93 тысяч человек, 3,2 тысячи умерли, более 50 тысяч выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин принимает те же гигиенические меры по защите от коронавируса, что доступны и остальным гражданам.