Песков: Сила российского народа — в душе, доброте, патриотизме

https://static.news.ru/photo/52ab03b4-acb1-11ea-8a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сила российского народа заключается в русской душе и во внутренней готовности к подвигу.

Сила российского народа — в русской душе. Причём, говоря о русской душе, я не говорю только о русских. Потому что российский народ — он многонациональный и многоконфессиональный, — отметил политик в проекте «Юнармии» «Я люблю Россию!».

По его словам, сила также заключается в доброте, а также в патриотизме. Эти качества являются отличительными в последние годы.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём России граждан страны и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом». Глава государства подчеркнул, что «для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных морей до Севастополя и Крыма». По его словам, светлое и пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, ответить на любые вызовы.