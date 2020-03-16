https://static.news.ru/photo/1ce41aec-6772-11ea-a12e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти РФ учитывают международный опыт борьбы с новым типом коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, украинская модель борьбы не является примером.

Некоторым странам это (противостояние коронавирусу. — NEWS.ru) удаётся лучше, некоторым удаётся хуже, но в данном случае ситуацию у наших украинских коллег вряд ли можно считать образцовой, вряд ли на неё можно ориентироваться как на идеальную в плане системы противодействия, — сказал Песков.

На вопрос журналистов о том, опыт какой страны заслуживает наибольшего внимания, представитель Кремля ответил, что об этом вряд ли можно судить, не обладая экспертными данными.

Как ранее писал NEWS.ru, в Киеве с 17 марта усилят меры, введённые из-за пандемии COVID-19 в мире. В столице Украины ограничат работу заведений общественного питания и закроют торгово-развлекательные центры, при этом потребителей продолжат обслуживать аптеки и продуктовые магазины.