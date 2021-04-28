Песков: РФ не приглашала Лукашенко отдельно на парад Победы

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Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия пока не высылала отдельного приглашения на парад Победы президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Тем не менее в Москве белорусского лидера видеть рады и он может просто «собраться и прилететь». Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что приглашения не рассылались и другим иностранным лидерам.

Каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось. Но это не значит, что наши ближайшие соседи, союзники не могут при желании разделить с нами радость Дня Победы, — добавил Песков.

Ожидается, что в параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, 76 самолётов и вертолётов.

29 апреля и 4 мая на Красной площади планируется провести полномасштабные ночные репетиции пеших парадных расчётов и механизированных колон, генеральная репетиция парада запланирована на утро 7 мая.