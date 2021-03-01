Песков: РФ чутко реагирует на заявки о поставках вакцины за границу

https://static.news.ru/photo/d328ce52-7a7b-11eb-8f32-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия чутко реагирует на заявки о поставках российской вакцины за границу, мощности производства не позволяют удовлетворить их все. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просьбу президента Чехии Милоша Замена о поставках «Спутника V».

Российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения, занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытывают проблемы с вакциной. Но заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют их все удовлетворять, — цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что работой по продвижению вакцины занят Российский фонд прямых инвестиций, он занимается удовлетворением всех заявок.

Ранее Земан рассказал в эфире чешского телеканала, что написал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить вакцину «Спутник V». Политик рассчитывает на скорые поставки. Он уверен, что просьба будет удовлетворена.

Вакцинация российской вакциной может начаться в Чехии до одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом заявил глава правительства республики Андрей Бабиш. Он подчеркнул, что старт вакцинации пройдёт после получения согласия Государственного института по контролю за лекарственными препаратами. Премьер рассказал, что полностью доверяет «Спутнику V».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавирусной инфекции, которые «пугают» Европу и мир. На встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой российский лидер подтвердил, что испытания российских вакцин подтверждают эффективность против этих штаммов.