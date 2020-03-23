https://static.news.ru/photo/652edb34-6cef-11ea-991a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пока по-прежнему планируется провести 22 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля. Но превыше всего — здоровье граждан. Поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, то это будет сделано, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее, как писал NEWS.ru, о возможном переносе голосования с 22 апреля на июнь сообщало издание «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Такую идею отверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человека.