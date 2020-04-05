Песков: решение продлить нерабочий режим вызвало немало споров

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Третий человек умер от коронавируса в Санкт-Петербурге, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Информации о возрасте пациента и наличии сопутствующих заболеваний пока нет. За последние сутки вирус подтверждён у 20 человек в Санкт-Петербурге. Четыре человека полностью выздоровели. Как писал NEWS.ru, Федеральное правительство перечислило...