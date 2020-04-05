Песков: решение продлить нерабочий режим вызвало немало споров

Решение о продлении нерабочего режима в связи с распространением коронавируса вызвало споры, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это действительно так. И действительно для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причём нагрузка со знаком «минус», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».
Он также подчеркнул, что власти при принятии такого решения руководствовались здоровьем и интересами граждан.
Как ранее писал NEWS.ru, Песков сообщил, что удалённый режим работы российского лидера продлится ещё как минимум неделю. При этом он отметил, что дистанционный режим работы главы государства не связан с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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