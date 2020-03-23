https://static.news.ru/photo/ee3da448-6ced-11ea-947f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекомендация медиков для людей старше 65 лет находиться в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса не распространяется на президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, «работа есть работа», особенно для главы государства, который выполняет свои обязанности вне критериев, перечисленных в ограничивающих и рекомендательных документах.

Президент пока работает, вы видите, что таких уж массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумывается — сейчас было бы неразумно это делать, — отметил Песков.

Он также уточнил, что сейчас Путин живёт в государственной резиденции, а не в московской квартире, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что власти не планируют закрывать Москву на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По его словам, данный вопрос не обсуждается.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человека.