Рекомендации по перенесу общероссийского голосования 22 апреля по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса пока не поступали, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пока данный вопрос никак не обсуждается, однако власти внимательно следят за ситуацией с заболеванием.
Пока мы далеки от эпидемии, это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы, — заявил он.
Песков добавил, что вопросами введения спецрежимов, согласно эпидемиологической ситуации, должен заниматься соответствующий правительственный штаб,
Как писал NEWS.RU, ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что вспышка коронавируса нового типа может сильнее повлиять на мировую экономику.
По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тыс. человек, смертельных случаев зафиксировано — 4637, более 68 тыс. человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.
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