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Президент России Владимир Путин находится в начальной стадии своего президентского срока и пока рано говорить о выборах 2024 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможном выдвижении кандидатуры Путина на выборах в случае принятия советующей поправки в Конституции, Песков призвал вспомнить выступление президента накануне в Госдуме. Тогда, глава государства...