Президент России Владимир Путин, процитировав выражение «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица» по отношению к Киеву и Минским соглашениям, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин не вкладывал в эту фразу сексуального подтекста, передаёт ТАСС. Также он утверждает, что Путин не знаком с творчеством группы «Красная плесень», где фигурирует эта фраза с хулиганским подтекстом.

Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык. Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять, — заявил он.

Также отметил, что Путин не знаком с творчеством панк-группы «Красная плесень», в песне которой эта фраза как раз носит сексуальный подтекст.

Я убеждён, что Путин не знаком с творчеством группы Красная плесень, наверное, думаю, что в своё время эта группа позаимствовала это из русского фольклора, — резюмировал Песков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские договорённости по ситуации в Донбассе не могут быть выполнены на российских условиях. Он добавил, что страны Запада также не диктуют Украине, как именно выполнять минские договорённости.