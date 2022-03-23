Песков: расследование появления срочников на Украине требует времени

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская военная прокуратура ещё не представила результаты расследования случаев отправки срочников для участия в спецоперации на Украине. В то же время с момента соответствующего поручения президента РФ прошло недостаточно много времени, пишет ТАСС.

Разумеется, такая серьёзная работа требует времени, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выяснить, каким образом в составе военного контингента РФ, принимающего участие в спецоперации на Украине, появились солдаты-срочники. Перед её началом глава государства потребовал исключить их участие.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее рассказал о том, что было выявлено несколько фактов присутствия солдат срочной службы в подразделениях, проводящих спецоперацию. Он подчеркнул, что практически все эти солдаты уже отправлены в Россию. Кроме того, Конашенков сообщил, что несколько срочников попали в плен в результате нападения украинского нацбатальона, принимаются исчерпывающие меры по их освобождению.

Впоследствии Песков заявил, что факты присутствия российских солдат срочной службы на Украине выявлены, ситуация уже исправлена.