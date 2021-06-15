Песков рассказал, за что «Дождь» исключили из пула Кремля

https://static.news.ru/photo/581d2972-cdc0-11eb-b73f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Дождь» исключён из кремлёвского пула за призывы к незаконным акциям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он добавил, что решение в отношении телеканала не следует считать проявлением цензуры. Вмешательства в его редакционную политику со стороны Кремля не было. Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на слова главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который назвал произошедшее политической цензурой.

О том, что журналистов «Дождя» исключили из кремлёвского пула, заявил главный редактор телеканала Тихон Дзядко. По его словам, соответствующее уведомление он получил около двух недель назад.

Ранее стало известно, что московская полиция задержала корреспондента «Дождя» Алексея Коростелёва и потребовала предоставить редакционные задания на 21 апреля. Основанием для этого послужило освещение журналистом несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, присутствие на митинге потребовали объяснить от сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Олега Овчаренко.