Песков рассказал, сократят ли новогодние праздники из-за майских

https://static.news.ru/photo/47d508fe-a99f-11eb-9142-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будут ли сокращены новогодние праздники в январе из-за «удлинённых» майских выходных. По его словам, такое решение в Кремле не принималось. Его слова приводит ТАСС.

Не знаю, такой информацией не располагаю, — ответил он на вопросы журналистов по этой теме.

По словам Пескова, россияне «гуляют» не потому, что просто было принято решение о продлении праздников. Представитель Кремля напомнил, что такое решение было принято по рекомендации специалистов-эпидемиологов.

И гуляем мы на фоне того, что коронавирус пока не побеждён, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью, — отметил Песков.

В связи с этим пресс-секретарь президента добавил, что никаких компенсаций в связи с длительными выходными скорее всего не будет. Он подчеркнул, что никаких решений по этому вопросу не принималось.

23 апреля президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной решения стала эпидемическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов. Кроме этого, руководители предприятий вправе по своему усмотрению задействовать персонал с 4 по 7 мая, если этого требует производственная необходимость.