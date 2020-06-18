Песков рассказал подробности о статье Путина о войне

https://static.news.ru/photo/cafdc616-b15d-11ea-b30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о статье Владимира Путина о Второй мировой войне. По его словам, материал будет опубликован без дополнительного анонса.

Такое заявление представитель главы государства сделал в разговоре с журналистами ТАСС.

Без анонса, — сказал Песков.

Как писал NEWS.ru, 14 июля Песков рассказал, что Путин написал статью, в которой расскажет о некоторых событиях Второй мировой войны. По его словам, дата публикации статьи пока неизвестна. Президент позже решит, когда его работа выйдет в свет. Об этом сообщат позднее.

Ранее Россия предложила членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Документ призывает внести в учебники по истории в странах — участницах Совета Европы правдивую информацию о войне.