Песков рассказал, почему Путин наложил вето на закон о фейках

https://static.news.ru/photo/924edd4e-d01c-11eb-a431-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков из-за возникших у него вопросов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что у главы государства появились вопросы к той части документа, где говорится об освобождении СМИ от ответственности.

Поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку, — отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что законодатели займутся доработкой нормативного акта осенью.

Документ содержит поправки в законодательство о СМИ. Он ужесточает ответственность издания за цитирование информации, которая признана не соответствующей действительности. Привлечение журналистов к ответственности будет зависеть от того, есть ли возможность установить первоисточник фейковой публикации. Сейчас её можно избежать, если сообщение другого СМИ процитировано полностью.

Ранее стало известно, что на принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейков наложено вето. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.