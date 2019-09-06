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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимиру Путину приходится в режиме «ручного управления» разбираться с ситуацией в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области.

Как пояснил Песков в эфире телеканала «Россия 1» , только половина Тулуна находится в официально объявленной зоне ЧС. Однако в другой половине граждане «живут в таких же подтопленных домах». Оказать помощь этим людям, следуя установленным бюрократическим процедурам, нельзя. Поэтому решения по этому вопросу может принимать только президент лично.

Поэтому, конечно, когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему. На основе тех тем, которые поднимали граждане, он и проводил совещание, — заключил пресс-секретарь.

Ранее, как передавал News.ru, Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ пойти навстречу пострадавшим от паводка жителям Тулуна по вопросу реструктуризации долгов.